Спортивный директор «Атлетика» из Бильбао Микель Гонсалес отреагировал на новость о возможном переходе защитника команды Эмерика Лапорта в «Барселону».

Эмерик Лапорт globallookpress.com

«Мы не устанавливали никаких контактов, не получали никаких официальных или даже неофициальных предложений от руководства "Барселоны" относительно подписания контракта с Эмериком Лапортом. На текущий момент между клубами нет никаких переговоров, и всё, что распространяется в различных СМИ, — это не более чем слухи, не имеющие отношения к реальности.

Лапорт останется с нами и не уйдет во время текущего трансферного окна, потому что мы считаем его ключевым игроком и важным элементом в команде», — приводит слова Гонсалеса Sport.es.

В прошлом сезоне Лапорт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами