Каталонская «Барселона» хочет получить за нападающего Феррана Торреса 50 миллионов евро на фоне серьезного интереса со стороны французского «Пари Сен-Жермен». Об этом информирует испанское издание Sport.es.

Ферран Торрес globallookpress.com

Руководство парижан считает эту сумму завышенной, поскольку действующий контракт футболиста рассчитан всего на один год. Французский гранд готов выложить за игрока 40 миллионов евро, однако эта цифра может снизиться, если сам Торрес официально попросит боссов «Барселоны» отпустить его. Парижане не планируют форсировать переговоры и намерены дождаться возвращения нападающего с чемпионата мира 2026 года.

Форвард защищает цвета сине-гранатовых с января 2022 года. Минувший клубный сезон стал для 26-летнего испанца крайне продуктивным: он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых сумел забить 21 гол и сделать три результативные передачи.