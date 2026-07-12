Центральные защитники национальной команды Франции Вильям Салиба и Деотшанкюль Юпамекано не приняли участия в общем тренировочном занятии перед вылетом в Даллас на полуфинальный поединок чемпионата мира 2026 года. Об этом информирует испанское издание Mundo Deportivo.

Вильям Салиба globallookpress.com

Оба футболиста занимались отдельно от основной группы по индивидуальной программе. Тренерский штаб пошел на такой шаг в качестве меры предосторожности из-за определенных медицинских противопоказаний. Ранее Салиба публично признавался, что проводит матчи на мундиале через боль из-за хронических проблем со спиной. Конкретные причины недомогания Юпамекано источник пока не раскрывает.

В полуфинале мирового первенства сборная Франции померится силами со сборной Испании. Это принципиальное противостояние запланировано на 14 июля, а стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.