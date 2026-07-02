Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Роберто Мартинес — главный тренер сборной Португалии globallookpress.com

«Команда очень сильна благодаря нашему единству, таланту и целеустремленности. Я уверен в наших силах. Подготовка включала в себя три сыгранных матча, в которых были сложные моменты, но мы проявили стойкость и самоотдачу. Когда ты играешь на хорошем уровне, важно побеждать, но также важно просто не проигрывать. Не проиграть Колумбии было очень важно. Чемпионат мира начинается завтра.

Хорватия есть Хорватия, им нравится владеть мячом, это технически подготовленная команда с очень влиятельными игроками. В матче с Англией они использовали очень высокий прессинг, а затем стали играть более прагматично. Завтра важным аспектом будет умение контролировать мяч. Сюрпризов не будет, команды хорошо знают друг друга», — сказал Мартинес O Jogo.

Матч между сборными Португалии и Хорватии состоится 3-го июля в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.