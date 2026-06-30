Мадридский «Реал» в настоящий момент не ведёт переговоров с «Челси» по поводу возможного перехода полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Энцо Фернандес globallookpress.com

По информации источника, появившиеся в прессе слухи не соответствуют действительности. Несмотря на то что в руководстве «Реала» высоко оценивают игровые качества аргентинского хавбека, никаких контактов с лондонским клубом по вопросу трансфера пока не было.

Отмечается, что Фернандес действительно входит в список потенциальных кандидатов на усиление средней линии мадридцев, однако является лишь одним из нескольких рассматриваемых вариантов.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл 54 матча во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Контракт Энцо Фернандеса с «Челси» действует до июня 2032 года.