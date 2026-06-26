Опытный нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением об игре вингера сборной Испании Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

Луис Суарес globallookpress.com

Уругвайский форвард отметил, что молодой испанец оказывает большое влияние на игру национальной команды и с каждым матчем выглядит всё увереннее.

«Когда Ламин вышел на поле в матче с Кабо-Верде, вся игра сборной Испании начала строиться через него. А встреча с Саудовской Аравией получилась для него просто великолепной. Он забил гол, отлично взаимодействовал с партнёрами и продемонстрировал высокий уровень футбола. По ходу турнира Ямаль заметно прогрессирует и прекрасно понимает, что к нему приковано огромное внимание», — заявил Суарес Mundo Deportivo.

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Испании набрала четыре очка и занимает первое место в своей группе. В заключительном матче квартета «красная фурия» встретится со сборной Уругвая.