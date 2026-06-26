«Комо» договорился с мадридским «Реалом» о выкупе полузащитника Нико Паса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нико Пас globallookpress.com

Ранее появилась о намерении «сливочных» активировать опцию обратного выкупа Паса за 9 млн евро и о готовности продать его «Комо» за 60 млн евро. Подчеркивалось, что для других клубов сумма составила бы 70 млн евро.

Пас перешел в «Комо» из молодёжной команды «Реала» летом 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 17 результативными передачами.