Миланский «Интер» намерен пролонгировать сотрудничество со своим 28-летним защитником Федерико Димарко, о чем в социальных сетях проинформировал авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

Федерико Димарко globallookpress.com

Текущее трудовое соглашение игрока с «нерадзурри» рассчитано до лета 2027 года, однако боссы миланского клуба для начала планируют активировать опцию автоматического продления контракта еще на один сезон. В самое ближайшее время руководство и футболист собираются сесть за стол переговоров, чтобы полноценно переподписать долгосрочную сделку со сроком действия до середины 2030 года.

Димарко в минувшем сезоне отыграл за «Интер» 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и 18 результативных передач.