Сборная Чехии потерпела поражение от команды Мексики (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Чехия — Мексика globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Ромо в центре поля собрал вокруг себя трёх чехов, но они не помешали ему сделать передачу на ход Матео Чавесу, который обыграл защитника, ворвался в штрафную и точно пробил мимо вратаря в дальний нижний угол.

Спустя шесть минут Санчес получил мяч в штрафную, от него мяч рикошетом отлетел к Голешу, который не смог его выбить и попал в Санчеса. От него мяч отскочил к Киньонесу, который с двух метров не промахнулся по пустым воротам.

А в компенсированное время Альваро Фидальго установил окончательный счет.

Результат матча Чехия Прага 0:3 Мексика Мехико 0:1 Mateo Chavez 55' 0:2 Хулиан Киньонес 61' 0:3 Альваро Фидальго 90+4' Чехия: Матей Коварж, Томаш Голеш ( Патрик Шик 64' ), Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфаль, Давид Доудера, Лукаш Черв ( Томаш Хоры 87' ), Михал Садилек, Павел Шульц, Денис Вишинский ( Лукаш Провод 56' ), Адам Гложек ( Tomas Soucek 64' ) Мексика: Рауль Ранхель ( Гильермо Очоа 78' ), Эдсон Альварес, Исраэль Рейес, Сесар Монтес, Хорхе Санчес, Роберто Альварадо, Хильберто Мора ( Альваро Фидальго 72' ), Хулиан Киньонес, Гильермо Мартинес ( Сантьяго Хименес 63' ), Луис Ромо ( Обед Варгас 63' ), Mateo Chavez ( Хесус Гальярдо 78' ) Жёлтая карточка: Эдсон Альварес 64' (Мексика)

Статистика матча 1 Удары в створ 5 8 Удары мимо 4 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 9 Фолы 13

После этого матча сборная Мексика набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе А. У Чехии 1 балл и последнее место.

В 1/16 финала мексиканцы 1 июля сыграют с одной из команд, занявших 3-е места в своих группах.