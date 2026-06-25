Сборная Чехии потерпела поражение от команды Мексики (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Чехия — Мексика
Чехия — Мексика globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Ромо в центре поля собрал вокруг себя трёх чехов, но они не помешали ему сделать передачу на ход Матео Чавесу, который обыграл защитника, ворвался в штрафную и точно пробил мимо вратаря в дальний нижний угол.

Спустя шесть минут Санчес получил мяч в штрафную, от него мяч рикошетом отлетел к Голешу, который не смог его выбить и попал в Санчеса. От него мяч отскочил к Киньонесу, который с двух метров не промахнулся по пустым воротам.

А в компенсированное время Альваро Фидальго установил окончательный счет.

Результат матча

ЧехияПрагаЧехия0:3МексикаМексикаМехико
0:1 Mateo Chavez 55' 0:2 Хулиан Киньонес 61' 0:3 Альваро Фидальго 90+4'
Чехия:  Матей Коварж,  Томаш Голеш (Патрик Шик 64'),  Робин Гранач,  Ладислав Крейчи,  Владимир Цоуфаль,  Давид Доудера,  Лукаш Черв (Томаш Хоры 87'),  Михал Садилек,  Павел Шульц,  Денис Вишинский (Лукаш Провод 56'),  Адам Гложек (Tomas Soucek 64')
Мексика:  Рауль Ранхель (Гильермо Очоа 78'),  Эдсон Альварес,  Исраэль Рейес,  Сесар Монтес,  Хорхе Санчес,  Роберто Альварадо,  Хильберто Мора (Альваро Фидальго 72'),  Хулиан Киньонес,  Гильермо Мартинес (Сантьяго Хименес 63'),  Луис Ромо (Обед Варгас 63'),  Mateo Chavez (Хесус Гальярдо 78')
Жёлтая карточка:  Эдсон Альварес 64' (Мексика)

После этого матча сборная Мексика набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе А. У Чехии 1 балл и последнее место.

В 1/16 финала мексиканцы 1 июля сыграют с одной из команд, занявших 3-е места в своих группах.