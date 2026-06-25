Сборная Чехии потерпела поражение от команды Мексики (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Ромо в центре поля собрал вокруг себя трёх чехов, но они не помешали ему сделать передачу на ход Матео Чавесу, который обыграл защитника, ворвался в штрафную и точно пробил мимо вратаря в дальний нижний угол.
Спустя шесть минут Санчес получил мяч в штрафную, от него мяч рикошетом отлетел к Голешу, который не смог его выбить и попал в Санчеса. От него мяч отскочил к Киньонесу, который с двух метров не промахнулся по пустым воротам.
А в компенсированное время Альваро Фидальго установил окончательный счет.
Результат матча
После этого матча сборная Мексика набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе А. У Чехии 1 балл и последнее место.
В 1/16 финала мексиканцы 1 июля сыграют с одной из команд, занявших 3-е места в своих группах.