Капитан сборной Хорватии Лука Модрич показал выдающуюся точность передач в поединке группового этапа ЧМ-2026 против Панамы (1:0). В этой встрече ветеран хорватской команды совершил 88% точных пасов.

Лука Модрич globallookpress.com

Для Модрича эта игра стала уже 19-й в стартовом составе на чемпионатах мира, где его точность передач не опускалась ниже отметки в 80%. Согласно данным статистического ресурса Opta Paolo в соцсети X, за последние 60 лет (начиная с ЧМ-1966) только одному футболисту в истории мировых первенств удалось превзойти данный результат.

Бывший защитник сборной Аргентины удерживает абсолютный рекорд, выдав не менее 80% точных передач в 20 матчах на мундиалях. Лука Модрич, Лионель Месси и Филипп Лам делят между собой вторую строчку в истории мирового футбола. У каждого из них в активе ровно по 19 подобных встреч.