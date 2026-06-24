Лондонский «Челси» близок к подписанию защитника «Кальяри» и сборной Италии Марко Палестры. По информации BBC Sport, английский клуб опередил миланский «Интер» в борьбе за 21-летнего футболиста.

Сообщается, что «синие» готовы заплатить за молодого итальянца около 50 миллионов евро. При этом права на Палестру принадлежат «Аталанте», однако минувший сезон игрок провёл в «Кальяри» на правах аренды.

Ранее интерес к защитнику также проявлял «Манчестер Сити», но именно «Челси» удалось добиться прогресса в переговорах и фактически перехватить перспективного футболиста у конкурентов.

В прошедшем сезоне Палестра стал одним из заметных молодых игроков чемпионата Италии. В составе «Кальяри» он провёл 37 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Для лондонского клуба трансфер итальянца вписывается в стратегию по усилению состава молодыми талантами с высоким потенциалом роста. В «Челси» рассчитывают, что Палестра сможет стать важной частью оборонительной линии команды в ближайшие годы.