Мадридский «Реал» продолжает мощную трансферную кампанию и намерен усилить состав ещё одним защитником.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

По данным портала ESPN, «королевский клуб» нацелился на Пьеро Инкапье. Его кандидатуру лоббирует новый наставник «Реала» Жозе Моуринью, которому необходим левоногий защитник.

24‑летний эквадорец принадлежит леверкузенскому «Байеру», но этот сезон отыграл в составе лондонского «Арсенала», который имеет право обязательного выкупа защитника за 45 млн фунтов, но пока это не сделал.

Всего в этом сезоне Инкапье, который способен играть в центре обороны, на левом фланге и в опорной зоне, сыграл 41 матч, забил один гол и сделал 2 ассиста.