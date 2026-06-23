Аргентинский форвард «Атлетико» Хулиан Альварес заявил о своем желании сменить клубную прописку.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Я не хочу прятаться или делать вид, будто не хочу быть откровенным. Стараюсь быть честным всегда. Я говорил с людьми из "Атлетико", и думаю, что для всех будет лучше, чтобы я ушел. Я хочу осуществить свою мечту», — приводит слова Альвареса ESPN.

Ранее была информация, что в услугах 26-летнего нападающего заинтересованы «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал девять ассистов.