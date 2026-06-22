По данным авторитетного журналиста Кристиана Фалька, сборная Германии лишилась до конца чемпионата мира основного центрального защитника Нико Шлоттербека.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

После медицинского обследования у 26‑летнего футболиста выявлен разрыв связки в левом голеностопном суставе. Лечение займёт около двух месяцев.

Шлоттербек провёл на ЧМ‑2026 два матча. Он получил травму во второй игре с Кот‑д’Ивуаром (2:12:1) и был заменён по ходу встречи на Антонио Рюдигера. Также на его счету забитый мяч в ворота Кюрасао (7:17:1).

В третьем туре группового этапа Германия, которая уже обеспечила себе выход в плей‑офф, сыграет с Эквадором.