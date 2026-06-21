Бывший главный тренер «Барселоны» Хави сравнил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом.

Лионель Месси и Хави в «Барселоне» globallookpress.com

«Когда я впервые услышал о Месси от тренера молодёжки, отнёсся к этому скептически. Но на первой же совместной тренировке в 2004 году не поверил своим глазам. Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес, Деку, Роналдиньо — мы все просто переглядывались, понимая, что это ненормально. Лео было всего 16 лет, но он сразу стал едва ли не лучшим игроком в клубе.

Месси — это Майкл Джордан от мира футбола. Он неподражаем и почти не человек. Если бы на его месте был кто-то другой, он бы завершил карьеру после победы на ЧМ-2022, но Лео — настоящий соревновательный зверь. Он убеждён, что может выиграть турнир снова», — приводит слова Хави The Athletic.

Месси выступает за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026-го года. В 1-м туре группового этапа мундиаля форвард оформил хет-трик в матче против сборной Алжира (3:0).