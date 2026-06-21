Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об успехах своего соотечественника Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера каталонской «Барселоны».

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«В Германии много великих тренеров, например, Клопп и Ханси… Я думаю, что "Барселона" развивается в идеальном направлении под руководством Ханси. Ему немного не повезло в Лиге чемпионов: они получили красную карточку, и после этого стало сложнее выйти в следующий раунд. Но они снова выиграли Ла Лигу и провели действительно очень сильный сезон. Что касается обсуждения некоторых тактических аспектов, я не уверен, что Ханси захочет, чтобы я это делал, поскольку что-то он может держать как секрет», — приводит слова Нагельсмана Sport.es.

Немецкий специалист принял руководство сине-гранатовыми летом 2024 года. За этот период «Барселона» успела завоевать пять национальных трофеев, включая два титула чемпионов Ла Лиги подряд. Единственной недостижимой вершиной для «Барселоны» Флика пока остается Лига чемпионов, где команда оба раза досрочно прекращала борьбу за кубок.