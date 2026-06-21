Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном переходе в клуб МЛС.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Не думаю, чтобы стать тренером, я просто люблю эту игру, мне нравится разбираться в мельчайших деталях и учиться.

В Соединенных Штатах другая культура, отличающаяся от нашей. Мне всегда нравилась культура, где амбиции не знают границ. Приеду ли я сюда до конца своей карьеры? Возможно, не знаю. Дэвид Бекхэм говорит со мной об этом», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в составе «Реала» в 44 матчах во всех турнирах, забил 42 мяча и сделал шесть ассистов.