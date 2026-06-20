Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел итог матча против Швеции (5:1) на ЧМ-2026.

«Отличный матч. У нас были хорошие отрезки. После первого перерыва стало чуть хуже. Пять мячей, хорошие голы. Двигаемся дальше. Победа всегда многое меняет. Внутри команды перед этой игрой было много позитива.

Мы хорошо разобрали, как играли против Японии. Первый отрезок получился сильным, затем качество игры немного просело. Это должно дать всем положительные эмоции. Если посмотреть, сколько оранжевых футболок было на стадионе, это просто великолепно», — цитирует ван Дейка AD.nl.

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.