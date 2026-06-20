Защитник «Кристал Пэлас» и сборной США Крис Ричардс публично заявил об амбициозных планах американской команды выиграть домашний чемпионат мира.

Крис Ричардс globallookpress.com

«Не думаю, что смешно говорить о нашем желании выиграть турнир. Понятно, что до этого момента нам нужно провести еще много игр, но мы идем от матча к матчу. Мы хотим поднять трофей в конце этого турнира», — сказал Ричардс ESPN.

Напомним, что на групповой стадии ЧМ-2026 хозяева турнира стартовали с двух уверенных побед, последовательно переиграв национальные сборные Парагвая со счетом 4:1 и Австралии со счетом 2:0. Эти результаты позволили подопечным Маурисио Почеттино набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе участие в стадии плей-офф.