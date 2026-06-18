18 июня стартует второй тур чемпионата мира 2026. Его откроют сборные Чехии и ЮАР, которые встретятся в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц». Начало игры в 19:00 мск. В этом анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Обе команды проиграли в первом туре. Чехия проиграла Южной Корее со счетом 1:2, а футболисты ЮАР уступили Мексике 0:2.

После неудачи в первом туре обеим командам сегодня нужна только победа. В противном случае шансы на прямой выход в плей-офф будут под большим вопросом.

Сборную Чехии считают фаворитом. Перед стартом ЧМ команда Мирослава Коубека имела 6 побед подряд. Африканцы никак не могут почувствовать вкус победы и 6 матчей без успеха явно будут сегодня оказывать на них давление.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Фаворитом букмекеров является сборная Чехии, на победу которой они дают 1.80, на ничью можно поставить за 3.70, на победу ЮАР — за 4.40.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Чехии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Чехия — ЮАР смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Чехия — ЮАР в подробном онлайн-репортаже.