Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о ничьей в матче с ДР Конго (1:1).

Роберто Мартинес globallookpress.com

«Мы очень хорошо начали матч. Забитый гол немного изменил нашу игру в атаке. Мы начали просто держать мяч и перестали заходить на финальную треть поля. Это дало ДР Конго возможность перегруппироваться.

Гол перед перерывом — со стандартного положения. Мы знали, что эта команда хорошо работает со стандартами. Это часть того, что собой представляет чемпионат мира. Теперь нужно проанализировать, оценить, но мне понравилось отношение команды к делу», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.