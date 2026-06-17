Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился впечатлениями о матче против Иордании, который завершился со счетом 3:1 в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

Марко Арнаутович globallookpress.com

«Я чрезвычайно рад и счастлив, что мы выиграли этот матч. Я также рад своему голу, но для меня самое важное — это команда, она выложилась полностью. Вначале присутствовала небольшая нервозность, это было заметно. Но это был первый матч на чемпионате мира, нужно было сначала войти в ритм. Мои рекорды мне безразличны, я хочу на своем последнем турнире просто выложиться полностью вместе с этой командой. Я рад каждой минуте на поле. На скамейке запасных никогда не чувствуешь себя хорошо, но я здесь, чтобы поддерживать команду», — приводит слова Арнаутовича sport. ORF.

В концовке игры, благодаря пенальти, Арнаутович установил окончательный результат. Этот гол сделал его самым возрастным автором забитого мяча в истории австрийской сборной на мировых первенствах.

После первого тура австрийцы с тремя очками занимают вторую строчку в группе J, отставая от Аргентины по разнице мячей. Иордания, опередив Алжир по дополнительным показателям, расположилась на третьем месте.