Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о фаворитах ЧМ-2026.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Сложно говорить, кто покажет лучший футбол. Фавориты есть всегда, но чемпионат мира — тот турнир, где любая команда может преподнести сюрприз. Когда меня спросили, кто станет чемпионом мира в 2026 году, я ответил — Нидерланды. На меня посмотрели удивленно. Все называют Испанию, Францию, Аргентину. А я сказал Нидерланды — чтобы отличаться. Такой у меня подход», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом матче на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии со счетом 2:2.