Бывший полузащитник мадридского «Реала» Сами Хедира вернется в испанский клуб уже в новой роли.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Как сообщает Marca, экс-футболист войдёт в тренерский штаб Жозе Моуринью, который недавно вновь возглавил «королевский клуб». Для Хедиры это станет первым серьёзным опытом работы в качестве тренера на высоком уровне.

Немец выступал за «Реал» с 2010 по 2015 год и за это время добился значительных успехов, став чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. После завершения игровой карьеры Хедира работал футбольным экспертом на телевидении в Германии, а также занимался собственными бизнес-проектами.

В прошлом сезоне «Реал» не завоевал ни одного трофея.