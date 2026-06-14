14 июня в Ист Рутерфорде состоится матч 1-го тура чемпионата мира между сборными Бразилии и Марокко. Начало встречи в 01:00 по мск. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть поединок.

Команды попали в группу С вместе с Шотландией и Гаити. По понятным причинам бразильцы являются главными фаворитами квартета, кроме того команда Карло Анчелотти в списке главных претендентов на титул.

В любом случае команду Марокко не стоит недооценивать. В составе победителей Кубка африканских наций много классных игроков. Также стоит напомнить, что марокканцы имеют опыт побед над «избранными». В 2023 году сборная Марокко в товарищеском матче обыграла Бразилию со счетом 2:1. Всего между ними было две встречи и пока что в этой серии ничья. Кто нарушит паритет?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Коэффициенты букмекеров: 1.68 — победит сборная Бразилии, 3.80 — ничья, 5.80 — победит сборная Марокко.

Искусственный интеллект сделал прогноз, в котором предсказал победу сборной Бразилии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бразилия — Марокко смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бразилия — Марокко в подробном онлайн-репортаже.