Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвёл итоги стартового матча на чемпионате мира, в котором его команда не смогла переиграть Марокко (1:1).

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Мы не сыграли хорошо: несколько проблем, очень несбалансированная команда, мы много теряли мяч, и я думаю, что нам нужно стать лучше в этом смысле. Мы прибавили после перерыва благодаря нескольким заменам, но не смогли взломать низкий блок Марокко. Я не разочарован этим результатом, но и не удовлетворён. По первому матчу не определяют, выиграешь ли ты чемпионат мира», — цитирует Папу Карло Reuters.

После первого тура лидерство в группе С захватила Шотландия, которая обыграла Гаити (1:0). Следующий матч «Селесао» проведут против Гаити 20 июня.