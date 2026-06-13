Главный тренер сборной Марокко Мохамед Вахби поделился ожиданиями от матча первого тура группы С чемпионата мира-2026 против команды Бразилии.

Мохамед Вахби globallookpress.com

«Многие говорят, что это уже не та Бразилия, что была раньше. Но это всё ещё Бразилия. Честно говоря, если посмотреть на качество их игроков, их страсть и решимость выиграть этот чемпионат мира, то это всё ещё Бразилия. Для нас это престижный матч. Для нас большая честь начать нашу кампанию на чемпионате мира с Бразилией», — приводит слова Вахби пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится в ночь на 14 июня в Ист-Ратерфорде. Начало — в 01:00 по Москве.