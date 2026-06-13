Главный тренер сборной Марокко Мохамед Вахби поделился ожиданиями от матча первого тура группы С чемпионата мира-2026 против команды Бразилии.
«Многие говорят, что это уже не та Бразилия, что была раньше. Но это всё ещё Бразилия. Честно говоря, если посмотреть на качество их игроков, их страсть и решимость выиграть этот чемпионат мира, то это всё ещё Бразилия. Для нас это престижный матч. Для нас большая честь начать нашу кампанию на чемпионате мира с Бразилией», — приводит слова Вахби пресс-служба ФИФА.
Матч между командами состоится в ночь на 14 июня в Ист-Ратерфорде. Начало — в 01:00 по Москве.