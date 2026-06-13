Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высоко оценил атакующий потенциал сборной Франции перед стартом ЧМ-2026.

Майкл Оуэн globallookpress.com

По мнению англичанина, французская национальная команда обладает огромным выбором игроков в линии нападения и может похвастаться одной из сильнейших атак на турнире. Отдельно Оуэн выделил Килиана Мбаппе, назвав его лучшим футболистом мира на данный момент.

Также он отметил глубину состава Франции, упомянув Усмана Дембеле, Брэдли Баркола и Майкла Олисе, способных усилить атаку команды на разных позициях

«У Франции невероятное количество атакующих вариантов — это, возможно, лучшая линия нападения на чемпионате мира. Есть Мбаппе, есть Дембеле, Баркола, Олисе. Экитике тоже впечатлял, но, к сожалению, он пропустит турнир», — приводит слова Оуэна Get Football News France.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Франции сыграет с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.