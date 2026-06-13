Итальянский специалист Роберто Манчини покинул катарский «Аль-Садд». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Роберто Манчини globallookpress.com

«Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится.

Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, ещё увидимся!» — сказано в сообщении катарского клуба.

Напомним, что Манчини возглавил «Аль-Садд» в 2025-м году. Ранее сборная Италии под руководством специалиста выиграла чемпионат Европы в 2020-м году.