Тибо Куртуа, вратарь «Реала», поделился мыслями о своем будущем в мадридском клубе. 11 мая бельгийский голкипер отметил своё 34-летие. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2027 года.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Мое будущее? Когда тебе исполняется 30 лет, в "Реале" контракты продлевают только на один год. Так что я совершенно спокоен по этому поводу. Если я продолжу выступать так же, как и раньше, продление не станет проблемой. Но "Реал" — клуб элитного уровня. В какой-то момент им придется задуматься о поиске моего преемника», — приводит слова Куртуа инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне 2025/26 Куртуа провёл 45 матчей и пропустил 43 гола. В 17 играх он не пропустил ни одного мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.