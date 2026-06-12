Известный немецкий специалист Юрген Клопп поделился своими мыслями после матча открытия чемпионата мира — 2026, в котором играли сборные Мексики и Южной Африки.
«Плохая тактика. Ни одна из команд не играла хорошо. Когда Мексика оказалась в большинстве, игра перешла в контратаки. Почему? Потому что защитники ЮАР опустились слишком глубоко. И так было почти постоянно. Не могу назвать эту игру матчем высокого уровня», — приводит слова Клоппа Actu Foot в социальной сети X.
Мексиканская сборная одержала победу с результатом 2:0. Голами отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.