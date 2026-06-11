Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья рассказал, чего ждет от ЧМ-2026.

Марк Кукурелья globallookpress.com

На групповом этапе испанцы встретятся с Кабо-Верде, Уругваем и Саудовской Аравией.

«Это мой первый чемпионат мира, и я с нетерпением жду начала, хочу насладиться турниром. Надеюсь, мы сможем показать свой лучший футбол — и тогда почему бы нам не дойти до решающих стадий?

Нужно следовать к цели шаг за шагом. Посмотрим, что у нас получится», — цитирует Кукурелью пресс-служба лондонского клуба.

Свой первый матч на мундиале Испания проведет 15 июня со сборной Кабо-Верде.