Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира 2026-го года.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

«Главные фавориты чемпионата мира для меня — испанцы, французы и бразильцы. Пишут, что по составу Франция — сильнейшая, но они умудрились Кот-д’Ивуару проиграть.

За лучшего бомбардира, скорее всего, поборются Кейн и Мбаппе. Также жду сюрприз от сборной Узбекистана. Для них это первый крупный турнир, и пока сложно сказать, как далеко они смогут пройти», — приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, что чемпионат мира стартует сегодня матчем-открытия между сборными Мексики и ЮАР. Мундиаль продлится до 19-го июля.