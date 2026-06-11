«Милан» начнет переговоры с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом, сообщает журналист Маттео Моретто.

Рубен Аморим globallookpress.com

По информации источника, итальянский клуб свяжется с португальским специалистом «в ближайшие часы». Утверждается, что руководство «россонери» также намерено связаться с тренером «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером и Маттиасом Яйссле, возглавляющим «Аль-Ахли».

Подчёркивается, что Гласнер стал менее приоритетным вариантом для «Милана», который хочет ускорить процесс принятия окончательного решения по кандидатуре нового тренера.

Последним местом работы Аморима был «Манчестер Юнайтед», откуда он ушел в январе 2026 года.

В минувшем сезоне «Милан» возглавлял Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку за невыход в Лигу чемпионов-2026/2027.