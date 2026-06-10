Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, поделился своими чувствами перед предстоящим шестым чемпионатом мира.

Лионель Месси globallookpress.com

«Честно говоря, я рад, спокоен и наслаждаюсь каждым моментом, каждой тренировкой, каждым днем вместе с товарищами по команде. Мы испытываем то же волнение, что всегда бывает на старте каждого официального турнира, тем более, если это чемпионат мира. Мне кажется, что люди в восторге от сборной, особенно после того, как мы добились множества важных результатов и увидели, что команда сохранила тот же драйв, энтузиазм, желание соревноваться», — сказал Месси изданию Ole.

Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. В финале чемпионата мира 2022 года, который прошел в Катаре, команда победила сборную Франции в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время — 3:3).