8 июня в Сан-Диего состоится товарищеский матч сборных Колумбии и Иордании. Где можно посмотреть игру? Об этом далее в тексте.

Сегодня Колумбия постарается опустить на землю взлетевшую Иорданию, которая добилась исторического выхода на чемпионат мира. Ранее холодный душ иорданцам устроили швейцарцы (1:4).

Для Колумбии важно продолжать набирать форму. В прошлом поединке они успешно провели игру с Коста-Рикой, победив 3:1. Это ее последний матч перед стартом мундиаля. Порадует ли она своих болельщиков?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.

Котировки букмекеров: 1.18 — победит Колумбия, 6.90 — ничья, 14.0 — победит Иордания.

ИИ прогнозирует легкую победу Колумбии со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Колумбия — Иордания смотрите на LiveCup.Run.