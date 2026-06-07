Сборная Бразилии одержала победу над Египтом со счетом 2:1 в товарищеском матче.

Бразильцы вышли вперёд уже на восьмой минуте благодаря точному удару Бруно Гимарайнса. Однако египтяне быстро восстановили равновесие — спустя три минуты отличился Мостафа Зико. Победный мяч во втором тайме забил Эндрик, которому ассистировал Рафинья.

Лидер сборной Египта Мохамед Салах начал матч на скамейке запасных и появился на поле после перерыва, однако результативными действиями отметиться не смог.

Обе команды выступят на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Результат матча

Бразилия Бразилиа 2:1 Египет Каир

1:0 Бруно Гимарайнс 8' 1:1 Mostafa Ziko 11' 2:1 Эндрик 53'

Бразилия: Алисон, Маркос Маркиньос ( Вевертон 46' ), Рожер Ибаньес ( Леонардо Перейра 46' ), Дуглас Сантос ( Алекс Сандро 71' ), Уэсли Франса ( Данило 17' ), Лукас Пакета ( Фабиньо 46' ), Бруно Гимарайнс ( Данило Оливейра 46' ), Каземиро ( Матеус Кунья 46' ), Рафаэл Диас ( Габриэл Мартинелли 71' ), Игор Тиаго ( Эндрик 46' ), Винисиус Жуниор ( Луис Энрике 46' )

Египет: Ахмед Абул-Фетух ( Ибрахим Адель 75' ), Яссер Ибрагим, Мохамед Хани ( Tarek Alaa 76' ), Марван Аттия ( Hamza Abdelkarim 85' ), Моханад Лашин ( Эмам Ашур 75' ), Омар Мармуш ( Зизо 85' ), Трезеге Махмуд ( Abdelmonem Mohamed 46' ), Хессем Хассан ( Мохамед Салах 46' ), Mostafa Ziko ( Карим Хафез 75' ), Hamdi Fathy, Oufa Shobeir

Жёлтые карточки: Маркос Маркиньос 22' — Мохамед Хани 43'