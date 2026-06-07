Сборная Бразилии одержала победу над Египтом со счетом 2:1 в товарищеском матче.
Бразильцы вышли вперёд уже на восьмой минуте благодаря точному удару Бруно Гимарайнса. Однако египтяне быстро восстановили равновесие — спустя три минуты отличился Мостафа Зико. Победный мяч во втором тайме забил Эндрик, которому ассистировал Рафинья.
Лидер сборной Египта Мохамед Салах начал матч на скамейке запасных и появился на поле после перерыва, однако результативными действиями отметиться не смог.
Обе команды выступят на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Результат матча
БразилияБразилиа2:1ЕгипетКаир
1:0 Бруно Гимарайнс 8' 1:1 Mostafa Ziko 11' 2:1 Эндрик 53'
Бразилия: Алисон, Маркос Маркиньос (Вевертон 46'), Рожер Ибаньес (Леонардо Перейра 46'), Дуглас Сантос (Алекс Сандро 71'), Уэсли Франса (Данило 17'), Лукас Пакета (Фабиньо 46'), Бруно Гимарайнс (Данило Оливейра 46'), Каземиро (Матеус Кунья 46'), Рафаэл Диас (Габриэл Мартинелли 71'), Игор Тиаго (Эндрик 46'), Винисиус Жуниор (Луис Энрике 46')
Египет: Ахмед Абул-Фетух (Ибрахим Адель 75'), Яссер Ибрагим, Мохамед Хани (Tarek Alaa 76'), Марван Аттия (Hamza Abdelkarim 85'), Моханад Лашин (Эмам Ашур 75'), Омар Мармуш (Зизо 85'), Трезеге Махмуд (Abdelmonem Mohamed 46'), Хессем Хассан (Мохамед Салах 46'), Mostafa Ziko (Карим Хафез 75'), Hamdi Fathy, Oufa Shobeir
Жёлтые карточки: Маркос Маркиньос 22' — Мохамед Хани 43'