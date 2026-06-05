Сандро Тонали может стать одним из главных объектов борьбы на летнем трансферном рынке в Англии.

Сандро Тонали globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитником «Ньюкасла» и сборной Италии интересуются сразу два топ-клуба АПЛ — «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Обе команды рассматривают 26-летнего футболиста как вариант для усиления центра поля в текущее трансферное окно. При этом сам игрок, по данным источника, может остаться в английской Премьер-лиге, сменив лишь клуб.

Эксперты оценивают рыночную стоимость Тонали примерно в 80 млн евро. Итальянец выступает за «Ньюкасл» с 2023 года.

В прошедшем сезоне он провёл 35 матчей в чемпионате Англии, отметившись двумя результативными передачами.