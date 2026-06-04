Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился мнением об участии на предстоящем чемпионате мира-2026.

Ральф Рангник globallookpress.com

«Прежде всего все очень рады — болельщики, но также и команда, и персонал. В последние несколько лет мы очень усердно работали, чтобы пройти квалификацию не только на Евро два года назад, но и на чемпионат мира. Думаю, самое главное — это то, что мы с нетерпением ждем возвращения на чемпионат мира», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Сбораня Австрии попала на мундиаль впервые с 1998 года. На грядущем турнире австрийцы сыграют в одной группе с командами Аргентины, Алжира и Иордании.