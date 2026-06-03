Бывший голкипер ЦСКА и сборной России Владимир Габулов положительно оценивает назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев.

Владимир Габулов
Владимир Габулов globallookpress.com

«Правильное решение.  Свой воспитанник, знает коллектив, эмоционально провёл концовку чемпионата — в общем, хорошее назначение.  Поэтому у него вполне может получиться в ЦСКА, если он психологически и ментально справится с той ответственностью, которая перед ним стоит.  Всё‑таки одно дело — быть исполняющим обязанности главного тренера, а совершенно другое — быть главным.  Пожелаем ему удачи, чтобы у него всё получилось!» — заявил Габулов «Советскому спорту».

Вчера, 2 июня, стало известно о назначении 39‑летнего Игдисамова на должность главного тренера ЦСКА на постоянной основе.  Он подписал контракт по схеме «2+2».  В команде он с 2019 года работает с юниорскими и молодёжными командами различных возрастов.