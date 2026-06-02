Московский «Спартак» отказался от первого предложения аргентинского «Индепендьенте» по аренде полузащитника Эсекьеля Барко.

По данным Clarin, клуб из Авельянеды предложил взять 27-летнего футболиста в аренду, однако красно-белые не приняли эти условия. При этом сам Барко, как сообщается, выразил готовность продлить контракт со «Спартаком», но при одном условии — временном возвращении в Аргентину.

Игрок рассчитывает провести сезон на родине, чтобы быть ближе к семье, и именно поэтому настаивает на варианте с арендой в «Индепендьенте».

В прошедшем сезоне Барко провёл 29 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 7 результативными передачами. Полузащитник выступает за московский клуб с 2024 года.