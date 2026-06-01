В товарищеском матче национальных команд сборная Словакии вырвала победу у Мальты со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре хозяева на 9-й минуте усилиями Лукаса Хараслина. Гости ответили на это точным ударом Джозефа Мбонга на 37-й минуте.

Все решилось на 90+7-й минуте, когда гол Роланда Галчика принес победу словакам.

Результат матча

Словакия Братислава 2:1 Мальта Валлетта

1:0 Лукаш Гараслин 9' 1:1 Джозеф Мбонг 37' 2:1 Roland Galcik 90+7'

Словакия: Доминик Такач, Мартин Вальент ( Петер Ковачик 80' ), Любомир Шатка ( Michal Fasko 80' ), Адам Оберт, Ласло Бенеш ( Адриан Капралик 46' ), Петер Покорный ( Матуш Беро 46' ), Ондрей Дуда ( Марио Сауэр 67' ), Томаш Суслов ( Roland Galcik 67' ), Давид Стрелец ( Роберт Боженик 40' ), Лукаш Гараслин ( Артур Гайдош 67' ), Hugo Pavek ( Kristian Bari 80' )

Мальта: Анри Бонелло, Кин Скиклуна ( Myles Beerman 46' ), Зак Мускат ( Andrea Zammit 59' ), Джозеф Мбонг ( Пол Мбонг 46' ), Тедди Теума ( Brandon Diego Paiber 59' ), Мэттью Гийомье ( Жан Борг 90' ), Хуан Корбалан ( Энрико Пепе 46' ), Курт Шоу ( Джейк Грек 90' ), Александер Сатариано ( Gabriel Mentz 59' ), Keyon Ewurum ( Kevin Cannavo 46' ), Ylyas Chouaref ( Алеандро Гарция 74' )

Жёлтые карточки: Ондрей Дуда 11', Томаш Суслов 45' — Хуан Корбалан 29', Зак Мускат 51', Анри Бонелло 90+2'