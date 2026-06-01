В товарищеском матче национальных команд сборная Словакии вырвала победу у Мальты со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре хозяева на 9-й минуте усилиями Лукаса Хараслина. Гости ответили на это точным ударом Джозефа Мбонга на 37-й минуте.
Все решилось на 90+7-й минуте, когда гол Роланда Галчика принес победу словакам.
Результат матча
СловакияБратислава2:1МальтаВаллетта
1:0 Лукаш Гараслин 9' 1:1 Джозеф Мбонг 37' 2:1 Roland Galcik 90+7'
Словакия: Доминик Такач, Мартин Вальент (Петер Ковачик 80'), Любомир Шатка (Michal Fasko 80'), Адам Оберт, Ласло Бенеш (Адриан Капралик 46'), Петер Покорный (Матуш Беро 46'), Ондрей Дуда (Марио Сауэр 67'), Томаш Суслов (Roland Galcik 67'), Давид Стрелец (Роберт Боженик 40'), Лукаш Гараслин (Артур Гайдош 67'), Hugo Pavek (Kristian Bari 80')
Мальта: Анри Бонелло, Кин Скиклуна (Myles Beerman 46'), Зак Мускат (Andrea Zammit 59'), Джозеф Мбонг (Пол Мбонг 46'), Тедди Теума (Brandon Diego Paiber 59'), Мэттью Гийомье (Жан Борг 90'), Хуан Корбалан (Энрико Пепе 46'), Курт Шоу (Джейк Грек 90'), Александер Сатариано (Gabriel Mentz 59'), Keyon Ewurum (Kevin Cannavo 46'), Ylyas Chouaref (Алеандро Гарция 74')
Жёлтые карточки: Ондрей Дуда 11', Томаш Суслов 45' — Хуан Корбалан 29', Зак Мускат 51', Анри Бонелло 90+2'
Напомним, что ни сборная Словакии, ни сборная Мальты не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года.