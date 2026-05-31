В субботу, 30 мая, парижский «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти — 4:3, завоевав титул Лиги чемпионов. Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «ПСЖ» Витинья.

За этот матч Витинья выполнил 141 результативную передачу, повторив рекорд по количеству передач в финале Лиги чемпионов с момента начала ведения статистики в сезоне 2003/2004.

Подобное достижение ранее демонстрировал Хави, когда он играл за «Барселону» против «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.