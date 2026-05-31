В тренерский штаб Сандро Шварца в московском «Динамо» может войти специалист по физической подготовке Иван Карандашов. Об этом сообщает «СЭ».

34-летний российский тренер уже работал вместе со Шварцем в период его первого пребывания в столичном клубе с 2020 по 2022 год. В настоящее время Карандашов входит в структуру бело-голубых и трудится во второй команде «Динамо».

Ожидается, что возвращение специалиста в основной штаб поможет сохранить преемственность в работе и ускорит адаптацию тренерского коллектива после назначения Шварца.

Напомним, немецкий наставник впервые возглавил «Динамо» в октябре 2020 года и работал с командой до июня 2022-го. Под его руководством москвичи завоевали бронзовые медали чемпионата России и дошли до финала Кубка страны.

22 мая 2026 года Шварц официально вернулся в «Динамо», подписав контракт с клубом до лета 2029 года.