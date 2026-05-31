«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Барселона» и «ПСЖ» проявляют интерес к центральному защитнику мадридского «Атлетико» Марку Пубилю, как сообщает Caught Offside.

Согласно источнику, «матрасники» не намерены расставаться с 22-летним футболистом, который считается важной частью оборонительной линии команды. В контракте Пубиля прописана сумма отступных около 500 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.