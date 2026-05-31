Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун признан лучшим игроком команды по итогам мая. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Илья Помазун globallookpress.com

В голосовании среди болельщиков голкипер получил 50 процентов голосов, уверенно заняв первое место.

В мае Помазун принял участие лишь в одном матче, однако именно эта игра стала одной из ключевых для команды в сезоне. В Суперфинале Кубка России против «Краснодара» основное время не выявило победителя, а в серии пенальти вратарь стал главным героем встречи. Помазун сумел отразить два удара соперников в послематчевой серии, что позволило «Спартаку» завоевать трофей.

Напомним, 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.