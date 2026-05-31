Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия подчеркнул, что для него важнее командные достижения, чем личные показатели.

«Даже если я не забью или не отдам голевую передачу, главное, чтобы я помогал команде… Мне все равно. Я всегда играю за команду», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче парижане обыграли «Арсенал» со счетом 1:1 (4:3 по пенальти). В основное время игры Кварацхелия заработал пенальти, который успешно реализовал форвард Усман Дембеле.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Хвича принял участие в 16 матчах, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач.