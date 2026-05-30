Известный телевизионный комментатор Константин Генич скептически оценивает перспективы ЦСКА включиться в борьбу за золотые медали в случае назначения главным тренером Дмитрия Игдисамова.

«На мой взгляд, если ЦСКА собирается вернуться в борьбу за чемпионство… Ну, наверное, для Игдисамова ещё рановато. Но я тут скорее скептически отношусь. Очень приятный молодой человек, позвольте мне его так называть, потому что он помоложе меня. И он очень сдержанный, но, говорят, когда надо, эмоций может двинуть. У него хороший контакт с командой.

Думаю, он ещё не досидел вторым: где‑то рядом с командой быть, рядом с другим тренером, на мой взгляд. Давай, будем честны, ЦСКА просто не договорился с другими тренерами. Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: „Давайте своего оставим, рискнём“.

Но своего они уже пробовали: Алексея Березуцкого, Олича, сейчас — Игдисамова. Не знаю, у меня сейчас относительно ЦСКА определённый скептицизм», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Сейчас Игдисамову 39 лет. Ранее он работал во второй команде армейцев, а возглавил основной состав после увольнения Фабио Челестини. При нём ЦСКА провела два матча в РПЛ и оба выиграла.