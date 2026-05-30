Нападающий ПСЖ Дезире Дуэ прокомментировал победу своей команды в матче финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пен.).

«Сегодня мы невероятно собой гордимся. Мы так счастливы, так благодарны, это была трудная игра с очень хорошей командой. Мы должны поздравить "Арсенал" — у них был действительно отличный сезон.

Теперь мы можем наслаждаться этим триумфом как команда, как семья. Думаю, мы это заслужили», — передаёт слова Дуэ официальный сайт УЕФА.

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Ранее стало известно имя лучшего футболиста финала турнира.