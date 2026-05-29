Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не будет вызывать голкипера ПСЖ Матвей Сафонова в национальную команду.

Напомним, что сборная России уступила Египту (0:1) в рамках товарищеского противостояния.

«Почему нет Сафонова? Его нет, потому что 30 мая финал Лиги чемпионов. В сборную России после финала не приедет, мы даем ему паузу. Решили, что нецелесообразно вызывать», — передает слова Карпина «Матч ТВ».

Матч финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» состоится завтра, 30-го мая в 19:00 мск.